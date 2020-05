Choque de automóvel com carreta provoca interdição na BR-364

O motorista L. O. A., 39 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no início da manhã desta terça-feira (12), quando bateu o Ford Ka que conduzia pela MT-423, estrada que liga Sinop ao município de Cláudia (500 e 620 km, respectivamente da Capital), contra uma árvore e ficou preso às ferragens .

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para desencarcerar a vítima e prestar os primeiros socorros, no entanto, quando os socorristas chegaram ao local a vítima já tinha perdido a vida.

Apenas o motorista estava no automóvel no momento do acidente.

De acordo com informações preliminares, L. perdeu o controle da direção do Ford Ka quando seguia pela rodovia, sentido Sinop/Cláudia e bateu violentamente o veículo de frente contra uma árvore à margem da via.

Não há informações sobre as causas do acidente ou o que teria feito a vítima perder o controle da direção.

Uma equipe da Polícia Militar atendeu a ocorrência, isolou a área, acionou a Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), responsáveis pelos procedimentos cabíveis à ocorrência.

Os peritos analisaram as condições em que o corpo foi encontrado e ainda periciaram todo o perímetro, do ponto onde o fato teria começado até onde o carro foi encontrado, colhendo evidências que apontem as circunstâncias e causas do acidente.

O carro, que ficou com a frente completamente destruída devido ao impacto da batida, também foi periciado pela Politec.

Em seguida o cadáver foi encaminhado ao instituto Médico Legal (IML), onde a vítima passou por exame de necropsia, que vai confirmar a causa clínica da morte.

A Polícia Civil acompanhou os trabalhos da perícia e aguarda o lauto técnico que será emitido nos próximos dias com informações que dará base às investigações.

Foto: Reprodução/Repórter MT

Foto: Reprodução/Repórter MT

Fonte: Repórter MT