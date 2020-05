Produtores de leite cumprem promessa e suspendem entrega de leite

Com a maior produtividade para a segunda safra de milho na Região Norte, estimada em 5.034 kg/ha, Rondônia deve colher cerca de 936,3 mil toneladas do cereal. Se confirmada a expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a colheita deve ser 4% superior à registrada no período anterior. O aumento esperado na produção segue o percentual estimado para a área semeada, que deve passar de 178,8 mil hectares para 186 mil ha. Os dados estão no 8º Levantamento da Safra 2019/2020 de Grãos, divulgado nesta semana pela Companhia.

A produção do milho 2ª safra já corresponde a 41% da produção rondoniense de grãos, estimada para esta temporada em 2,3 milhões toneladas. O cereal é o principal produto escolhido pelos agricultores de soja para a rotação de solo entre as culturas, ocupando cerca de 53% da área destinada à oleaginosa. Com isso, o grão é o segundo mais cultivado regionalmente e tem grande importância econômica, sendo destinado tanto ao consumo interno como para o mercado externo.

O sul do estado concentra cerca de 80% da produção da cultura, sendo Vilhena o maior município produtor. Por ser opção para os produtores de soja, à medida que a oleaginosa se expande para outras regiões do estado, o milho 2ª safra também acompanha o trajeto. Com isso, as cidades de Rolim de Mouras, São Miguel do Guaporé, Cujubim, Itapuã do Oeste, além da capital Porto Velho, já se destacam como importantes locais produtores.

Outras informações sobre a safra de grãos em Rondônia e demais estados do país estão disponíveis no 8º boletim de grãos, disponível na página da Companhia.

Fonte: Assessoria de Imprensa