PF monitora Rio Guaporé para evitar a entrada de estrangeiros no Brasil em combate ao Coronavírus

Em continuidade à operação de prevenção ao ingresso ilegal de estrangeiros durante a vigência da restrição temporária de entrada no País por motivos sanitários, relacionados aos riscos de contaminação e disseminação do coronavírus, em 14/05/2020 a Polícia Federal realizou novas fiscalizações em trechos do Rio Guaporé, em especial no município de Pimenteiras do Oeste.

Tal trabalho se dá com o fim de evitar entradas ilegais que gerem riscos aos cidadãos brasileiros, em especial daqueles que vivem nas regiões fronteiriças.

Caso seja verificada a permanecia de estrangeiros em condição ilegal, a PF mantém ativo o número 69-3316-1600 para denúncias, na Delegacia de Vilhena/RO

Fonte: Assessoria de Imprensa