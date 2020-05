Edição 60 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O aumento do número de casos confirmados do novo coronavírus em Rolim de Moura (RO), pode levar a Secretaria de Saúde a recomendar medidas mais duras de isolamento social e fechamento do comércio não essencial.

Durante a live a secretária de saúde, Simone Paes, alerta a população e deixa claro que se a população não se cuidar e realizar as medidas de prevenção com deve ser feita, os casos tendem aumentar no município e com isso acarretara em serias consequências, o município sairá da Fase 2 que conta com a flexibilização do comércio para a Fase 1, onde só funcionará os serviços essenciais segundo decreto do Governo do Estado.

Primeira Fase– distanciamento social ampliado – é constituída pelas atividades essenciais, conforme conferidas no decreto;

Segunda Fase– distanciamento social seletivo – será mantido o funcionamento das atividades descritas nesta fase, podendo ser alterada conforme critérios sanitários, de saúde e econômicos;

Terceira Fase– abertura comercial seletiva – são permitidas todas as atividades com exceção de casas de show, bares, boates, eventos com mais de 10 pessoas, cinemas, teatros, balneários e clubes recreativos, podendo ainda, serem alteradas conforme critérios sanitários, de saúde e econômicos.

Quarta Fase–prevista a abertura comercial ampliada com prevenção contínua, ou seja, haverá reabertura total com as regras de proteção à saúde coletiva, enquanto houver circulação do vírus sem medida de proteção efetiva (vacina).

