Alta Floresta – Homem tem moto roubada durante ação de criminosos no Bairro Princesa Izabel

Manaus/AM – K. M., 22, encontrada morta essa madrugada (12), no apartamento do namorado, no Centro da capital, foi assassinada com várias facadas no pescoço.

A jovem que foi finalista do concurso Miss Amazonas 2019, estava desaparecida desde o Dia das Mães (10) e foi achada com vários golpes pelo corpo na residência do namorada na avenida Joaquim Nabuco.

O rapaz não foi encontrado no local e está sendo procurado. A polícia não descarta nenhuma linha de investigação até o momento, mas a principal é de crime passional.

A família da jovem é do município de Manicoré e afirma que está providenciando o translado do corpo da técnica de enfermagem para ser enterrado na cidade.

Fonte: Portal Holanda