Bar é consumido pelo fogo em Rolim de Moura

O acidente foi registrado na noite deste sábado (09). José Alex Costa Duarte, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na madrugada deste domingo (10)

Um grave acidente registrado na noite deste sábado, 09, na RO-479, na altura do km 05, saída para BR-364, próximo ao Aeroporto, em Rolim de Moura/RO, deixou dois motociclistas gravemente feridos. Um deles não resistiu e foi a óbito.

Dois motociclistas trafegavam em sentidos opostos, quando, por motivos desconhecidos, acabaram colidindo frontalmente. O Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura foi acionado e com brevidade uma Guarnição foi até o local e socorreu ambas as vítimas até o Hospital Municipal.

De acordo com os bombeiros, as vítimas sofreram fraturas pelo corpo. Após atendimentos médicos no Hospital Municipal de Rolim de Moura e, diante da gravidade dos ferimentosm, as vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar, em Cacoal.

Os envolvidos no acidente foram identificados como Josimar Santos, de 33 anos, que reside no município de Ouro Preto do Oeste/RO, que qual trafegava numa motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor vermelha e se deslocava para Alta Floresta do Oeste. O outro envolvido foi identificado como José Alex Costa Duarte, de 23 anos, que trafegava numa motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor cinza.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe de Radiopatrulha também compareceu ao local para controle do tráfego e coleta de informações para registro de ocorrência. Ainda de acordo com a polícia, devido ao grande fluxo de veículos e com o objetivo de evitar risco de ocasionar outros acidentes, os veículos foram liberados rapidamente do local.

José Alex Costa Duarte, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na madrugada deste domingo, dia das mães (10). José Alex morava e trabalhava em Rolim de Moura e deixa uma filha de apenas 04 meses de idade.

Josimar Santos, de 33 anos, segundo informações, segue em estado grave no hospital em Cacoal.

