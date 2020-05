Morador de rua sofre descarga elétrica ao furtar fiação, é dado como morto e acorda no rabecão em Porto Velho

Enquanto levavam o corpo para o IML, o homem abriu os olhos, para espanto de todos que estavam no local.

Um morador de rua ainda não identificado foi encontrado morto eletrocutado no começo da tarde desta segunda-feira (11) em um prédio abandonado na Rua Afonso Pena, na região Central de Porto Velho (RO).

Um homem, que de acordo com informações da Polícia Militar, havia morrido após receber uma descarrega elétrica enquanto tentava pular o muro do prédio da antiga OI, localizada na avenida Afonso Pena, no Centro de Porto Velho, acordou enquanto estava sendo levado pelos agentes do Instituto Médico Legal – IML.

Inicialmente a PM foi acionada até o local para atender a ocorrência, a suspeita era de que o homem teria tentando praticar furto no prédio, que está desocupado, porém, acabou levando uma descarga elétrica supostamente fatal da cerca de segurança.

Uma equipe da Energisa foi até o local para cortar a energia do prédio, os policiais militares chegaram e constataram o suposto cadáver.

Após algumas horas de espera, com o corpo do homem dado como morto imóvel no chão, os agentes do IML chegaram no local, pegaram o corpo, colocaram na maca e no momento que estava indo para o rabecão, o homem abriu os olhos, para espanto de todos que estavam no local.

“Na hora que estávamos colocando ele dentro do rabecão o cara abriu os olhos, aí nos indagamos se ele tinha ressuscitado, mas o pessoal do Samu disse que ele estava apenas desacordado”, disse o experiente agente civil do IML, Zé Tolis.

Uma ambulância do Samu foi acionada e o homem levado com vida para atendimento médico.

Fonte: Rondoniaovivo – Em Polícia