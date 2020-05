Rondônia iniciou a semana no ranking dos 15 estados com piores índices de isolamento social, conforme a empresa In Loco, que usa como base dados de localização dos celulares. Segundo a pesquisa, no domingo (10) a taxa de isolamento em Rondônia era de 47,14%.

As duas melhores taxas de isolamento social do país são do Pará e Amapá, sendo 54,83% e 53,85%, respectivamente. Autoridades de saúde dizem que o índice recomendado de isolamento é acima de 70%, pois assim é possível reduzir a propagação da Covid-19 (veja abaixo o ranking dos estados).

O levantamento da empresa In Loco mostra que o índice de isolamento tem aumentado em Rondônia nos últimos dias. Em 5 de maio, o estado tinha uma taxa de 41,47%. Já no dia 9, sábado, o índice de isolamento era de 43,22%.

A tendência é que a taxa de isolamento no estado ultrapasse os 50% nos próximos dias, pois, segundo o governo do estado, foi iniciado no fim de semana o Isolamento Ampliado, através do plano “Todos por Rondônia”.

O plano de ação será dividido em quatro fases, sendo elas: distanciamento social ampliado, distanciamento social seletivo, abertura comercial seletiva e abertura comercial e prevenção contínua.

Veja como serão as etapas de isolamento ampliado:

1ª Fase

Distanciamento social ampliado: É a fase inicial do plano com medidas de distanciamento social. Tal etapa será implementada se a taxa de ocupação de UTI for acima de 50% e os números de casos confirmados de Covid-19 dobrarem a cada dois dias no respectivo município. Nessa fase, será determinada:

Movimentação dos cidadãos somente para a realização de compras ou trabalho;

Comércio aberto apenas para serviços essenciais;

Suspensão de visitas às unidades prisionais, asilos e hospitais;

Home office para servidores e trabalhadores em geral;

Proibição de reuniões e aglomerações com mais de 5 pessoas.

O que abre nessa fase?

Atacadistas; Autopeças e serviços de manutenção; Açougues; Clínicas de atendimento na área da saúde; Laboratórios de análises clínicas; Consultórios veterinários e pet shops; Distribuidoras; Farmácias; Indústrias; Serviços bancários; Obras e serviços de engenharia (atividades essenciais); Oficinas mecânicas, borracharias e lava-jatos; Postos de combustíveis; Restaurantes e lanchonetes apenas entregas e retiradas no local; Serviços funerários; Supermercados.

2ª Fase

Distanciamento social seletivo: Ocorre a passagem para a segunda etapa, caso a taxa de ocupação de UTI no município seja inferior a 50% e que os registros de casos confirmados estejam desacelerados nos últimos 14 dias no município.

Além das determinações previstas na primeira fase, serão inclusos o isolamento para pessoas do grupo de risco e a abertura dos estabelecimentos que não promovam aglomerações e risco de contaminação, com base em estudos.

O que abre nessa fase?

Advocacia e cartórios; Comércio de produtos agropecuários; Concessionárias e vistorias veiculares; Distribuidoras e lojas de produtos naturais; Escritórios de contabilidade; Hotéis e hospedarias; Lavanderias; Livrarias, papelarias e armarinhos; Loja de eletrodomésticos, móveis e utensílios; Lojas de equipamentos de informática; Obras e serviços de engenharia e lojas de materiais de construção; Óticas e comércio de insumos na área da saúde; Lojas de máquinas e implementos agrícolas.

3ª Fase

Abertura comercial seletiva: Ocorre a passagem para a terceira etapa, caso a taxa de ocupação de UTI no município seja inferior a 40% e que os registros de casos confirmados estejam desacelerados nos últimos 21 dias na cidade.

Além das determinações previstas na primeira e segunda fase, será permitida a abertura de restaurantes (com consumo no local), respeitando as regras de distanciamento social e proibida a aglomeração acima de 30 pessoas.

4ª Fase

Prevenção contínua: Ocorre a passagem para a quarta etapa, caso a taxa de ocupação de UTI no município seja inferior a 20% e que não haja casos confirmados nos últimos sete dias. Na fase final, todo o comércio será aberto e o governo determina que sejam mantidos os hábitos de higiene e cuidados, além de obrigatório o uso da máscara por 120 dias após o início da fase 3, ainda com previsão de multa.

Casos Covid-19 em Rondônia

O total de casos confirmados chegou a 1.302 no último domingo (10), segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau). O estado tem 43 mortes confirmadas para o novo coronavírus.

Ao todo, a capital rondoniense tem 991 casos confirmados para Covid-19 e 33 óbitos.

Fonte: G1 RO