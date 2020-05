Alta Floresta – Polícia Penal intercepta a entrada de serras na Cadeia Pública

Os Plantonistas da Cadeia Pública de Alta Floresta D’Oeste interceptaram a entrada de uma Serrinha, na tarde deste sábado 09. De acordo com um servidor que trabalha no local, o objeto foi arremessado por cima do muro do local por volta das 17h00, e estava divido em partes.

Após fazer o arremesso, o suspeito conseguiu fugir sem ser identificado. O ilícito foi apreendido e está à disposição das autoridades policiais competentes para os devidos fins. A direção da unidade abrirá procedimentos administrativos internos para apuração do fato e, após averiguações, aplicar as sanções disciplinares aos destinatários dos ilícitos.

Fonte: www.190online.com