Alta Floresta – Motociclista atropela criança de 7 anos e foge sem prestar socorro

Motorista perde o controle do carro, cai no rio das Mortes e não sobrevive. O corpo de M. S. foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros após o veículo ser retirado da água. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, em Campo Verde (131 km ao sul de Cuiabá), no início da manhã. De acordo com amigos, M. estava indo para o trabalho.

Os bombeiros foram acionados por volta das 7h40 para atender um chamado de ocorrência em que um veículo caiu no rio das Mortes, na Rodovia MT-244, próximo ao conjunto de fazendas do Grupo Bom Futuro. Na solicitação foi informado que era provável que a vítima ainda estivesse dentro carro.

No local, os bombeiros verificaram sinais de um veículo que perdeu o controle, próximo à ponte do Rio das Mortes, e sinais apontavam a sua queda em direção ao leito do rio. Por volta das 11h30 foi localizado o veículo, que já estava totalmente submerso, e a vítima em óbito, ainda dentro do carro. Em duas horas o veículo foi totalmente retirado da água e o corpo da vítima foi entregue à Polícia Judiciária Civil para providências.