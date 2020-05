Alta Floresta – Homem é abordado frente residência e tem moto roubada no Bairro Princesa Izabel

O corpo foi visualizado na manhã desta quarta-feira(06), por volta 07h, por pessoas que passavam pela rua Mato Grosso com São Vicente, no bairro Parque São Pedro no primeiro distrito de Ji-Paraná, e acionaram a Central de Operações. De imediato uma guarnição de rádio patrulha foi para o local.

Ao chegar ao endereço, os militares observaram que um corpo estava dependurado a uma corda envolto ao seu pescoço e amarrado em um caibro da área do apartamento. A Polícia Técnica foi acionada para realização dos trabalhos de praxe.

A vitima foi identificada até o momento como Pastor Rinaldo Gonçalves, que comandava uma igreja no Bairro Bosque dos Ipês.

Fonte: jipanoticia.com