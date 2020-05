34ª EXPOCOL é suspensa devido pandemia do coronavírus, informou a ASCCOL em nota

A Associação dos Criadores de Colorado anunciou neste sábado (09) por meio das redes sociais que a 34ª Exposição Agropecuária de Colorado do Oeste (Expocol) está suspensa, respeitando as recomendações de autoridades sanitárias durante a pandemia do novo coronavírus.

Em 2020 a Expocol aconteceria entre os dias 17 e 21 de junho. Em nota, a ASCCOL informou que conta com a compreensão de todos, que voltando a normalidade, uma nova data será definida.

Confira o comunicado na íntegra:

“A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE COLORADO DO OESTE – ASCCOL, ENTIDADE QUE AO LONGO DE 34 ANOS É REPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO FEIRA AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE, ATRAVÉS DE TODOS OS MEMBROS DA SUA DIRETORIA, VEM A PÚBLICO ESCLARECER A TODA POPULAÇÃO COLORADENSE E AOS DEMAIS MUNICÍPIOS QUE DEVIDO AS INCERTEZAS CAUSADAS NESSE MOMENTO, PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), ESTÁ SUPENSA A REALIZAÇÃO DE 34ª EDIÇÃO DA EXPOCOL 2020 QUE ESTAVA PREVISTA PARA O PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2020. INFORMAMOS AINDA QUE ASSIM QUE VOLTAR A NORMALIDADE DEFINIREMOS UMA NOVA DATA.

CONTAMOS COM A COMPREENSÃO DE TODOS, AO TEMPO EM QUE AGRADECEMOS O APOIO QUE RECEBEMOS AO LONGO DOS ANOS. ONDE MANTIVEMOS O OBJETIVO DE PROPORCIONAR A POPULAÇÃO DE MODO GERAL, MOMENTOS DE LAZER, DIVERSÃO E CONHECIMENTO, MAS ACIMA DE TUDO A OPORTUNIDADE DE REALIZAR BONS NEGÓCIOS.”

ATENCIOSAMENTE,

A DIRETORIA DA ASCCOL.