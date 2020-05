Frente fria esquece Rondônia e calor volta neste sábado, 9

Está prevista para essa semana uma frente que deve derrubar a partir da próxima quinta-feira (07) as temperaturas no Estado de Rondônia. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Conforme o Instituto, a frente fria chegou nesta segunda-feira (04) nos estados mais ao sul do Brasil e sobe em direção a Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até atingir Rondônia no meio da semana.

Os dados do Inep já apontam que entre quinta-feira (07) e sábado (09) a menor temperatura de Rondônia será registrada em Vilhena e Colorado do Oeste, nessas cidades a minima deve ficar em 16º.

Na capital Porto Velho na quinta a minima deve ser de 21º e já na sexta os termotonômetros devem marcar 19º. Nas principais cidades do estado a temperatura também de deve cair, em Cacoal o dia mais frio será no sábado (09) com 17º, Ji-Paraná com 18º na sexta-feira e no sábado, em Ariquemes a menor temperatura será de 17º na próxima sexta-feira, em Rolim de Moura a sexta-feira promete mínima de 15ºC e sábado mínima de 16ºC.

As demais regiões do estado a previsão é que a temperatura deve variar entre 17º e 19º.

Texto: Renato Barros com informações do Inepe

Fonte: Do Correio Rondoniense