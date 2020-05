Energisa doa equipamentos e ferramentas para formação de eletricistas no Senai

A prefeitura de Rolim de Moura (RO), informa que foram PRORROGADAS até o dia 26 de maio, as inscrições do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível fundamental, médio e superior.

As medidas para realização do Concurso foram planejadas desde o ano de 2019, objetivando a contratação de profissionais para atuarem nas duas creches que serão inauguradas, bem como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), regularização do quadro de servidores no âmbito das unidades de saúde do município, como médicos e enfermeiros, em defasagem no quadro de servidores, sofrendo constantemente notificações por parte do Conselho de Enfermagem e Conselho de Farmácia por falta dos profissionais.

Vale destacar que de forma coerente, atendendo a recomendação ministerial n° 04/2020-3ªPJRM, acerca do momento vivido em virtude da Pandemia Mundial, a prefeitura junto ao IBADE (banca organizadora do concurso) realizou a alteração do cronograma do certame, bem como prorrogação das inscrições e das etapas posteriores, em especial a aplicação das provas, ficando esta, a ser definida posterior a situação de risco e isolamento causada pelo COVID-19.

CONFIRA OS NOVOS PRAZOS:

Período de inscrições atualizado – até 26/05/2020.

Último dia para pagamento da taxa de inscrição – dia 27/05/2020.

Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos; Divulgação dos candidatos que se declararam na condição de Pessoa com Deficiência – PCD e Divulgação preliminar das inscrições – 03/06/2020.

Prazo para interpor recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se declararam na condição de Pessoa com Deficiência – PCD; Recursos contra o resultado das inscrições preliminares – 04/06 e 05/06/2020.

Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se declararam na condição de Pessoa com Deficiência – PCD; Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares; Divulgação da homologação das inscrições e Total de inscritos por cargo – 12/06/2020.

DEMAIS DATAS SERÃO DIVULGADAS NO SITE: WWW.IBADE.ORG.BR

Para garantir a participação, o candidato poderá realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 27/05/2020 por meio de internet banking (aplicativo) ou em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.

A prefeitura reforça que as informações e comunicados oficiais, bem como editais do concurso estão disponível no site da banca organizadora: WWW.IBADE.ORG.BR.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS: https://www.ibade.org.br/Concurso/442/Inicio