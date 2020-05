Boletim: Mulher com covid -19 de Alta Floresta está curada da doença

A Secretaria Municipal de Saúde divulga boletim, referente ao Covid-19 desta quinta-feira (07), no município de Alta Floresta, onde, segundo informações, uma paciente que estava em isolamento social em casa, ganhou alta do isolamento, sendo considerada curada do primeiro caso do Coronavirus Alta Floresta.

Ate o momento no município, contabiliza com 08 casos suspeitos, 01 caso confirmado, 15 casos descartados e 01 caso curado.

Fonte – Decom