Frente fria chega nesta quarta-feira a Rondônia

A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas à tarde na Capital, no Vale do Jamari e no Vale do Guaporé. Já no Sul do Estado, a presença do ar quente e seco garante um dia de tempo aberto e sem previsão de chuva.

Nas demais regiões de Rondônia o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada à tarde.

SÁBADO, 2

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a massa de ar seco e quente ganha força sobre Rondônia e dificulta a formação de nuvens carregadas em grande parte do Estado.

Para este sábado, 2, a previsão é de um dia de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, nas cidades do Centro-sul e da Zona da Mata. no Vale do Guaporé o dia será de sol entre algumas nuvens, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas à tarde.

Na Capital e demais regiões do Estado a previsão também é de sol entre nuvens, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado, mas entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

DOMINGO, 3

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que nuvens carregadas vindas do Amazonas voltam a se espalhar por Rondônia e aumentar as condições de chuva sobre o estado neste domingo.

A previsão é de um dia de sol entre nuvens, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite na Capital, no Vale do Jamari e no Vale do Guaporé. Já no Sul do Estado, a massa de ar quente e seco ainda predomina e dificulta a formação de nuvens de chuva e, por isso, a previsão é de mais um dia de tempo aberto, com muito sol e sem previsão de chuva.

Nas demais regiões do Estado o dia será de sol forte e calor. O tempo varia de claro a parcialmente nublado e há possibilidade de chuva rápida à tarde.

Fonte: Sipam