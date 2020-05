A Vereadora Marilza agradece ao prefeito pelo estacionamento na Avenida Brasil

Quero Agradecer ao prefeito Carlos Borges por está executando o serviço do estacionamento na Avenida Brasil no trecho entre Avenida Rio Grande do Norte a Praça Castelo Branco.

Na primeira sessão que esteve na câmera do meu mandato fiz a indicação do número 001 de 2017 solicitando o estacionamento e 2019 foi feito um baixo assinado com 711 assinatura de populares hoje está aí executando com recurso próprio Muito obrigado ao executivo a população agradece.

Posted by Marilza Cristina Viana on Thursday, May 7, 2020

Fonte: Assessoria