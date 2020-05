Prefeitura de Rolim de Moura anuncia novo caso de coronavírus no município

Simone Paes disse que o vírus está circulando em nossa cidade e pediu para que a população faça sua parte e use máscaras

Durante live transmitida no facebook na manhã deste domingo, 03, o prefieito Luizão do Trento e a secretária de Saúde, Simone Paes, anunciaram que o município tem mais um caso positivo de coronavírus.

Segundo a Secretária, a transmissão foi comunitária, ou seja, aconteceu na cidade. Segundo ela, a pessoa não teve contato com outras pessoas de fora e não fez viagens, o contágio aconteceu na cidade.

Simone Paes disse também que “o vírus está circulando em nossa cidade. Independente se tive contato com outra pessoa ou não. Hoje, o grande número está na capital. Mas praticamente todos os municípios tem casos positivos.” Ela também pediu para população se conscientizar e usar as máscaras e se atentar para higiene das mãos.

O prefeito também comentou que as feiras não irão funcionar esta semana, pois estarão em uma semana pedagógica. Os feirantes passarão por uma reunião onde serão repassadas as regras para voltar a funcionar.

Luizão do Trento também disse que a fiscalização passará em todos os comércios e se verificar que há clientes e funcionários sem máscaras, os fiscais irão fechar a empresa e, posteriormente, a prefeitura irá caçar o alvará de funcionamento.

O prefeito pediu para que todos se conscientizem para as ordens do decreto publicado esta semana (clique aqui e confira a íntegra). “queremos que todos os seguimentos trabalhem e funcionem normalmente, com redução de sua equipe, e seguindo as regras do isolamento social”.

Paciente com coronavírus é esposa do vice-prefeito

Segundo informações do site inforondonia.com, a paciente que está com coronavírus é mulher do vice-prefeito de Rolim de Moura, Fabrício Melo, que é enfermeira no município.

O vice-prefeito Fabricio Melo divulgou um vídeo na página do Facebook da Prefeitura, onde explica que sua esposa está bem. “Estamos todos bem, não estou com nenhum sintoma e minha esposa está apenas com uma tosse leve”, disse. Segundo informações, a família do vice-prefeito estão em monitoramento, assim como colegas de trabalho de sua esposa, que estão em isolamento social.

Fabricio Melo, enfatizou que assim que tiveram a suspeita mantiveram o isolamento social, evitando assim possível propagação do vírus. “Peço encarecidamente a toda a população que se cuidem, evitem aglomerações, usem álcool em gel, máscaras, lavem bem as mãos e ao chegarem em casa não entrem com a roupa, coloquem para lavar e tomem um banho. Se fizerem compras lavem os produtos e assim vamos juntos combater esse vírus”, finalizou o vice-prefeito.

Com este novo caso, Rolim de Moura agora tem 5 casos positivos, 03 curados e 1 óbito.

Fonte: Assessoria – Em Saúde