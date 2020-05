Edição 46 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Até a tarde de sexta-feira (1) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 585

Pacientes curados – 130

Óbitos – 18

Pacientes internados – 65

*Casos confirmados – 39 (sendo 15 na UTI)

*Casos suspeitos – 26 (sendo 04 na UTI)

Testes Realizados – 2.499

Aguardando resultados do Lacen – 83

CONFIRMADOS POR MUNICÍPIOS

Os 585 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:

421 em Porto Velho;

77 em Ariquemes;

32 em Ji-Paraná;

15 em Urupá;

07 em Ouro Preto do Oeste;

05 em Jaru;

04 em Guajará-Mirim;

04 em Rolim de Moura;

03 em Buritis;

03 em Candeias do Jamari

03 em Governador Jorge Teixeira;

02 em Vilhena;

01 em Alto Paraíso;

01 em Cacoal;

01 em Cujubim;

01 em Espigão do Oeste;

01 em Itapuã do Oeste;

01 em Novo Horizonte do Oeste;

01 em Pimenta Bueno;

01 em Primavera de Rondônia;

01 em Vale do Anari.

Nesta sexta-feira foram confirmados: 57 novos casos em Porto Velho, 13 em Urupá, oito em Ariquemes, dois em Jaru, um em Espigão do Oeste, um em Primavera de Rondônia, um em Vale do Anari e um em Vilhena.

Foram registrados óbitos de duas pacientes de Porto Velho: uma idosa de 83 anos e outra de 93 anos de idade.

INTERNADOS POR MUNICÍPIOS

Dos 39 pacientes internados confirmados, 36 são em Porto Velho, sendo 26 no Cemetron e 10 na Unidade de Assistência Médica Intensiva (AMI); há, também, dois pacientes internados em Cacoal, no Hospital Regional de Cacoal (HRC) e um paciente internado no Hospital Regional de Buritis.

Dos 26 pacientes internados com suspeita de Covid-19, 24 são em Porto Velho: 13 no Centro de Medicina Tropical (Cemetron), nove no Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro, um no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II e uma criança no Hospital Infantil Cosme e Damião. Há, também, um paciente suspeito internado no Hospital Regional de São Francisco e um no Hospital Regional de Extrema.

Em Rondônia, há 19 pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI); quatro suspeitos de Covid-19 e 15 confirmados.

A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.



Clique aqui e saiba mais.