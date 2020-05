1º de maio, Dia do Trabalhador! Parabens

👩🏻‍🌾👨🏻‍🔬🤠🌱🐮☕🇧🇷 1º de maio, Dia do Trabalhador!🙌🏼 Momento de agradecer aos que fazem do agro este pujante setor para o país. Quem trabalha com amor, multiplica resultados e transforma vidas. A você que é do Agro, nosso agradecimento! Seu trabalho está presente no dia a dia de todos nós. 2020 veio cheio de desafios. Mas, com responsabilidade, boas práticas e empatia, venceremos!Somos o agro de Rondônia, somos sustentáveis, fortes e amazônicos!🇧🇷🤝🏼🙌🏼 O Agro não para!…#embrapa #EmbrapaComVoce #Agriculturamovidaaciencia

Posted by Renata Silva on Friday, May 1, 2020