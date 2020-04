TRAGÉDIA: Vídeo mostra momento que Hilux passa sobre cabeça de motociclista

O acidente aconteceu no final da tarde deste último domingo (26), entre as cidades de Nova Brasilândia D’Oeste e Migrantinópolis, o condutor do veículo Cristiano Will Lira perdeu o controle do veículo vindo a capotar o veículo, Cristiano ficou inconsciente e foi encaminhado para o Hospital de Urgência Emergência de Cacoal – Heuro, onde encontra internado para cuidados médicos.

Cristiano seguia com seu veículo FIAT/PALIO FIRE placa HDQ7518/RO, sentido a Rolim de Moura, quando perdeu o controle do veículo vindo a sair para fora da pista e capotar várias vezes, devido a gravidade do acidente o veículo teve perca total, Cristiano foi socorrido inconsciente e rapidamente encaminhado para o hospital no município de Cacoal, mas passa bem.

Cristiano Will Lira, é proprietário de um dos maiores site de notícias na cidade de Rolim de Moura, Cristiano é ex morador de Seringueiras, onde também se destacou com o site de notícias Giro Central.

A equipe do site Planeta Folha informa que Cristiano está bem, porém necessita de cuidados médicos e deseja melhoras na sua recuperação.

Fonte: Planeta Folha