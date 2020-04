Nota de Pesar do dep Jean no falecimento da técnica de enfermagem Sirlei Fátima Roman  Castoldi

Nota de Pesar do deputado estadual Jean Oliveira no falecimento da técnica de enfermagem Sirlei Fátima Roman Castoldi

Foi com tristeza que recebemos a notícia do falecimento da técnica de enfermagem Sirlei Castoldi, do município de Alta Floresta D’Oeste. Sirlei Fátima Roman Castoldi foi vítima de um acidente envolvendo uma ambulância Semi-UTI e uma carreta na madrugada de quarta-feira (29) na BR-364, na região do município de Ariquemes (RO).

Aos familiares e amigos, nossos profundos sentimentos, rogando a Deus que conforte seus corações.

Porto Velho, 29 de abril de 2020

Jean Oliveira

Deputado Estadual/ RO