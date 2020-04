A EEEFM PADRE EZEQUIEL RAMIN comunica aos pais e alunos que está trabalhando com aulas online

#PROATIVAAFO: 30 de abril – Véspera de feriado tem: live com artistas da nossa região

Dia 30 de abril, acontece a live #ProativaAfo com artistas da nossa região no Youtube, Instagram e Facebook. O evento começa às 19 horas. O evento será realizado em ambiente aberto com transmissão ao vivo, sendo que os artistas não terão contato, respeitando o distanciamento indicado pelo Ministério da Saúde.

As apresentações serão divididas por bloco, sendo que cada bloco um artista/dupla, de maneira que seja evitado o contato entre eles. Os artistas que se apresentarão na live são Maciel Machado, Thiago Vinicius, Gyan Lucas, e a dupla Cleiton e Nilsinho Braga.

“Essa Live tem o objetivo de levar entretenimento e distração a população local com a apresentação de artistas de nossa região, com fim de arrecadar alimentos para que sejam doados as famílias da cidade durante esse período de pandemia”, disse um dos idealizadores do projeto Anderson Lins.

Em Rolim de Moura, o evento realizado no dia 21 de abril arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos. A live #ProativaAfo conta com apoio e transmissão da TV R Gallo, além de rádios e sites da região.