Proprietário do site de notícias Planeta Folha sofre acidente grave em capotamento de carro na ROD 010

O corpo de um homem de 53 anos foi encontrado em uma caminhonete no fundo do Rio Celeste, entre os municípios de Sorriso e Vera, no sábado (25). O veículo estava a seis metros de profundidade e foi localizada pelo Corpo de Bombeiros junto com a Polícia Civil.

A vítima foi identificada como; V. G. dos A., estava desaparecido desde quinta-feira (23). Segundo a mulher dele, ele foi visto pela última vez na casa da irmã, de onde saiu por volta de 20h daquele dia.

Como não chegou em casa, a mulher achou que ele tivesse dormido na casa da mãe dele. Ela tentou entrar em contato com esposo no outro dia, na sexta-feira (24), mas não conseguiu. A família então fez buscas pela região e comunicaram a polícia.

A caminhonete foi localizada no sábado (25) com a ajuda do cão Luke, do Corpo de Bombeiros, que apontou o local onde o veículo estava submerso. Os mergulhadores desceram no local apontado pelo cão e encontraram a caminhonete com o corpo do homem dentro.

A vítima morava em uma fazenda no Assentamento Alto Celeste. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.O corpo dele foi sepultado no domingo (26), em Sorriso.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Foto: Arquivo pessoal

Fonte: G1 MT