Emenda de Confúcio Moura leva internet gratuita a distritos e comunidades isoladas de Rondônia

Uma emenda individual do senador Confúcio Moura (MDB-RO), no valor de R$ 600,000,00 está permitindo a implantação da conexão de internet gratuita em banda larga para várias comunidades e distritos do Estado de Rondônia, por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), programa do Governo Federal, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) em parceria com a Telebras.

A proposta do senador é atender, em 2020, 66 localidades nos municípios de Ariquemes, Candeias do Jamari, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cujubim, Guajará-Mirim, Itapuã, Machadinho, Nova Brasilândia e Porto Velho. O serviço atenderá, principalmente, as unidades de saúde, escolas rurais e distritos mais distantes. Em entendimento com a Telebras, neste momento, estão sendo priorizadas as unidades de saúde em razão do fechamento das escolas por causa da pandemia da covid-19.

De acordo com o cronograma inicial da Telebras, até o mês de maio já estão agendadas as instalações de 23 pontos em comunidades e distritos de Porto Velho, Candeias do Jamari e Cujubim. “Durante o meu mandato de senador quero levar a internet para todo o estado de Rondônia, em todas as comunidades isoladas, cidades e distritos onde não houver internet ou seja caro o serviço, principalmente para aquelas que atendem a Emater, os postos de saúde e as escolas”, explicou o parlamentar.

Confúcio Moura destacou a importância da inclusão digital nas localidades de difícil acesso. “A internet também é o meio econômico de integração de compra e venda de produtos locais e também um meio de proteção das pessoas, em caso de necessidade de saúde ou de outras demandas. São fantásticas essas bases, as antenas instaladas nessas comunidades”, enfatizou.

Dos 23 primeiros pontos de conexão programados para as execuções das instalações, 19 estão no município de Porto Velho, nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Abunã, União Bandeirantes, Extrema, Aliança, Nova Califórnia, Jacy Paraná, Cachoeira do Teotônio, São Carlos, Cujubim Grande, Fortaleza do Abunã (dois pontos), Rio das Garças (dois pontos), Lago do Cuniã, Papagaios, Praia do Tamanduá, Maria Nobre da Silva e Posto de Saúde Luiz Gonzaga.

No município de Candeias do Jamari estão programados três pontos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da vila Samuel, Nova Colina, e no Posto de Saúde (PS) São Pedro, distrito de Triunfo. Para o município de Cujubim está agendada a instalação no Posto de Saúde Galo Velho, localizado no assentamento agrário.

Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) é um programa do Governo Federal, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC, que oferece gratuitamente conexão com a internet em banda larga – por via terrestre e satélite, com o objetivo de promover a inclusão digital em todo o território brasileiro.

