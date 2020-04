CNA participa de lançamento do Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) participou na quarta (29) do lançamento do Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes, durante o 3º Webinar Câmara Árabe.

O evento virtual foi realizado pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, em parceria com a certificadora Fambras Halal, e teve como tema “Relações bilaterais entre o Brasil e os países árabes: como incentivar e desenvolver o intercâmbio entre as regiões”.

O Grupo Parlamentar foi instituído em 5 de março, em Brasília, para fortalecer as relações entre o Congresso brasileiro e o parlamento dos países árabes. O senador Jean Paul Prates (PT-RN) é o presidente do colegiado e a vice-presidente é a deputada Angela Amin (PP-SC).

Durante o Webinar, também foi discutida a importância da segurança alimentar no cenário atual. “O mundo islâmico é fundamental para o setor agropecuário brasileiro. O produtor está comprometido em abastecer esse mercado com alimentos seguros e de qualidade”, afirmou o assessor de Relações Internacionais da CNA, Thiago Masson.

Na transmissão online, o assessor da CNA também falou sobre o Projeto Agro.Br, iniciativa da Confederação, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex-Brasil), e que reúne ações de internacionalização e promoção comercial de produtos agrícolas brasileiros.

“O bloco árabe é um dos mercados prioritários do Agro.Br. Em fevereiro, a CNA promoveu uma missão técnica ao Oriente Médio em busca de mercado para os produtos do agro. Também estivemos presentes nas missões empresariais do governo à região árabe”.

Por fim, Masson destacou a importância de alguns produtos para o projeto, como os cafés especiais e as frutas. “O nosso objetivo é alavancar as exportações de pequenos e médios produtores brasileiros”.

