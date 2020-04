Solicitação de outorga do direito de uso de recursos hídricos Comercio de Combustível Floresta

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FLORESTA LTDA – AUTO POSTO VERDÃO, com sede à Av. Rondonia, 4700, Liberdade – Alta Floresta do Oeste/RO no CEP 76954-000, devidamente cadastrado no CNPJ 35.470.421/0001-60, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 31/12/2019, as LICENÇAS PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO de um Poço Tubular Profundo e a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEO para CAPTAÇÃO do mesmo, cujo ponto está localizado na Coordenada Geográfica: Latitude 11°56’8.16″S e Longitude 61°59’39.06″O, situado a Av. Rondonia, 4700, Liberdade – Alta Floresta do Oeste/RO no CEP 76954-000, cuja água será utilizada na atividade ABASTECIMENTO DO AUTOPOSTO VERDÃO.

ALTA FLORESTA DO OESTE/RO, 03 DE JANEIRO DE 2020.

JANIR CHICATTO CARL

PROPRIETÁRIO