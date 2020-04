Quarta edição do Boletim Epidemiológico aponta perfil do público com Covid-19 em Rondônia

São elas, as mulheres em idade ativa no mercado de trabalho, o público que mais se contaminou com a Covid-19 em Rondônia. Essa constatação é o que revela o gráfico do perfil por idade e sexo inserido na quarta edição do Boletim Epidemiológico Coronavírus da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e divulgado na terça-feira (28) através do www.coronavirus.ro.gov.br.

Apesar das mortes por Covid-19 em Rondônia atingir, em sua maioria dos casos, os que têm mais de 60 anos, o gráfico mostra que o número de casos da doença é maior entre o público feminino que faz parte da população economicamente ativa. Dos 250 casos registrados até 23 de abril, 146 eram mulheres. É na faixa entre 30 a 39 que estão inseridos a maioria dos casos, seguido de 40 a 49 anos e de 20 a 29 anos. Rondônia alcançou a quantidade de 393 casos confirmados ontem (27), e continuam sendo a maioria dos casos mulheres (59,8%).

O Boletim Epidemiológico também traz o gráfico com a curva evolução da Covid-19 no Estado, onde mostra que a evolução era lenta até 12 de abril. O primeiro caso de Covid-19 em Rondônia foi confirmado em 19 de março, totalizando 42 casos no período de 24 dias (19/03 a 12/04). Conforme o boletim, a partir de 14 de abril, a transmissão foi intensificada. Desde então observa-se ascender a curva epidêmica, apontando a velocidade com que o vírus se multiplica.

Em Porto Velho, que concentra o maior número de casos, acrescenta-se como fator relacionado ao aumento à realização de dois eventos particulares com aglomeração de pessoas que possibilitou uma grande transmissão. Essas ações revelam o descumprimento do que é recomendado em decreto de Calamidade Pública.

‘‘O decreto do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, traz recomendações que a população precisa seguir para a proteção da Covid-19. Entre elas está o dever de usar máscara ao sair de casa, fazer a higienização necessária, manter distanciamento social; evitar a realização de festas, aniversários e confraternizações; evitar atividades em grupo, ainda que ao ar livre. E todas as demais medidas recomendadas devem ser observadas para o controle dessa doença no Estado’’, considera a diretora da Agevisa, Ana Flora Camargo Gerhardt.

A Vigilância Epidemiológica da Agevisa reforça que a intensificação da transmissão do coronavírus alerta a toda população para redobrar os cuidados previamente estabelecidos para que todos colaborem para evitar um colapso no sistema de saúde.

TRANSPARÊNCIA

O painel que aponta o perfil dos casos e a curva de evolução da covid-19 em Rondônia se baseia em informações oficiais do Centro de Informações Estratégicas em Saúde (Cievs) Estadual.

Todo o panorama de casos de coronavírus em Rondônia também pode ser acompanhada através do Painel Interativo. O Estado ocupa a 4ª posição no ranking nacional do Índice de Transparência da Covid-19. Essa iniciativa da Open Knowledge Brasil (OKBR) avalia a qualidade dos dados e informações que têm sido publicados pela União e pelos estados brasileiros em seus portais oficiais.

Dos 250 casos de covid-19 em Rondônia até 23 de abril, 146 eram mulheres Fotos: Edcarlos Carvalho

A curva epidêmica da covid-19 em ascensão Fotos: Edcarlos Carvalho

