PREVISÃO DO TEMPO: Mormaço causará chuva nesta terça-feira, 28, em Rondônia

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a massa de ar seco começa a ganhar força sobre parte de Rondônia nesta terça-feira, 28.

No sul do Estado, a previsão é de um dia de tempo aberto, com muito sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva. Já na Capital, no Vale do Jamari e no Vale do Guaporé, nuvens carregadas vindas do Amazonas deixam o tempo nublado, com sol entre muita nebulosidade, muito mormaço e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite.

Nas demais regiões de Rondônia o dia será de sol forte e calor. O tempo varia de parcialmente nublado a nublado e ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas no período da tarde.

Fonte: Sipam