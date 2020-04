Governo libera R$ 500 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos

O Governo Federal publicou na segunda (27), no Diário Oficial da União (DOU), a Medida Provisória 957/2020 que libera crédito extra de R$ 500 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A medida atende a uma demanda da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que defendeu a ampliação de compras governamentais, como forma de restabelecer parte do mercado perdido com o fechamento de canais tradicionais de comercialização, bem como proporcionar alimentos para a população mais vulnerável nesse período de calamidade pública.

O PAA contempla cooperativas e agricultores em todo o país, e devido à quarentena, muitos que comercializavam em feiras e forneciam alimentos para bares e restaurantes, tiveram suas vendas suspensas.

“A CNA acredita que essa medida vai auxiliar no combate à insegurança alimentar e promover sustento econômico e social dos produtores rurais”, afirmou o superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi.

De acordo com o governo, do total dos recursos, R$ 220 milhões serão operacionalizados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para as cooperativas de agricultores familiares e R$ 150 milhões para governos estaduais e prefeituras. O restante, R$ 130 milhões, será alocado para a modalidade PAA Leite.

