Crianças puxam pipa presa em poste, fio de alta tensão cai e mata bebê em MT

Dois homens, de 48 e 50 anos, foram encontrados mortos dentro de uma fazenda na Zona Rural de Machadinho D’Oeste (RO), região do Vale do Jamari. O duplo homicídio foi registrado no sábado (25), na Linha MA 22, segundo a Polícia Civil.

Conforme o boletim de ocorrência, um parente das vítimas contou aos policiais que os corpos foram encontrados por um corretor de imóveis rurais, que foi levar um comprador para conhecer a propriedade. Quando chegou na casa, o corretor notou que havia sangue na varanda e ao verificar dentro do imóvel, viu os corpos no chão. A Polícia Militar (PM) foi chamada e confirmou o fato. Em seguida, foram acionadas as polícias civil e técnico-científica.

De acordo com o registro policial, os corpos tinham perfurações causadas por arma de fogo. Na casa, foram localizadas três armas de fogo e diversos cartuchos.

Fonte: G1 RO