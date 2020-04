11º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta Ro

O deputado Jean Oliveira (MDB), líder da bancada do MDB na Assembleia Legislativa de Rondônia, lamentou nesta manhã o falecimento, na madrugada desta quinta-feira, 23 de abril de 2020, do medebista histórico do município de Guajará Mirim e do estado de Rondônia, Almir Canduri Pinheiro.

Jean Oliveira exaltou a trajetória do político Almir Canduri nas fileiras do MDB, desde os tempos difíceis do regime de exceção, quando era muito difícil e preciso coragem para empunhar a bandeira do MDB, único partido de oposição à época. Canduri seguiu firme enfrentando perseguições e prisões, nunca deixando de militar arduamente pelo MDB, apesar de várias propostas para mudar. “Estivemos recentemente juntos conversando sobre propostas e projetos para Guajará Mirim. Ele sempre preocupado com a melhoria do seu município”, lembrou o deputado.

Teve a honra de como presidente do MDB municipal, receber o senhor diretas, Ulisses Guimarães, em Guajará Mirim. Falece agora, ano de 2020, empunhando a luta por um Brasil e um estado de Rondônia melhor, e como sempre, firme e forte pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB.

Canduri orgulhava-se de sua trajetória política e dizia de “peito aberto” que nunca se aproveitou da política para se dar bem. “Acontece que tem aquele político que faz política pra se locupletar, pra ganhar benefício; e tem aquele político que nasceu para ser político, como é o meu caso. Nunca me beneficiei do partido, fui Juiz Classista por indicação do Amir Lando e jamais me beneficiei do cargo. Fui secretário municipal de saúde e saí da secretaria liso e sem carro. Agora pergunta ao povo se não sentem saudade da minha administração?”, disse Almir Canduri numa entrevista ao jornalista Silvio Santos.

Almir Canduri foi um incansável batalhador por Guajará Mirim, tanto no aspecto político, quanto na luta pelo desenvolvimento social e econômico do município e da região. Foi um entusiasta da cooperação binacional Brasil X Bolivia para a melhoria econômicas de ambas as partes. Proprietário do Hotel Fênix, um dos mais tradicionais e antigo de Guajará Mirim e também de um comércio varejista na cidade. Sempre esteve na batalha pelo avanço econômico do município.

“Lamentamos a perda de uma das mais expressivas lideranças do nosso partido. Sua história é um exemplo de dignidade e fidelidade partidária. Nós jovens, que hoje assumimos a bandeira do MDB, devemos ter o emedebista histórico Almir Canduri, como um exemplo, para pautar nossa militância partidária”, afirmou o deputado Jean Oliveira.

Assessoria de Comunicação – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 23 de abril de 2020