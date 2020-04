Urgente: Morador de Rolim de Moura morre de coronavírus em Porto Velho

Neste sábado (25), o Ministério da Saúde atualizou o número de casos a respeito do Coronavírus (COVID-19) no Brasil. A quantidade de pessoas confirmadas com a doença subiu para 58.509 e o número de mortes por conta do coronavírus agora está em 4.016.

Neste sábado (25), o Ministério da Saúde atualizou o número de casos a respeito do Coronavírus (COVID-19) no Brasil. A quantidade de pessoas confirmadas com a doença subiu para 58.509 e o número de mortes por conta do coronavírus agora está em 4.016. Os dados oficiais do Ministério da Saúde são feitos com base nos números registrados pelos estados e municípios e enviados o órgão federal. O estado com maior número de casos é São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco.

Além disso, o Ministério da Saúde divulgou o número de equipamentos de proteção para profissionais de saúde, enviados a todos os estados do País. São diversos tipos de materiais e o quantitativo diz respeito a tudo que foi enviado desde o dia 16 de março deste ano. Para se ter uma ideia, foram distribuídos mais de 556 mil frascos de álcool etílico 70% de 500 ml, mais de um milhão e meio de aventais descartáveis, 23 milhões de luvas para procedimentos não cirúrgico, quase 26 milhões de máscaras triplas com tiras ou elástico, mais de 74 mil óculos de proteção, entre outros equipamentos.

Outro número apresentado pelo Ministério da Saúde, foi o de respiradores enviados aos estados, que foi de 272. Deste total, 65 foram enviados ao Nordeste, 80 para o Norte, 50 ao Sudeste e 35 para o Sul do Brasil. O ventilador mecânico, ou respirador como é mais conhecido, é um aparelho médico que realiza ventilação mecânica em pacientes com dificuldades respiratórias graves, como é o caso de pessoas em condições sérias por conta do coronavírus.

Fonte: Agencia do Radio