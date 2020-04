Edição 40 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), divulgou nesta sexta-feira (24), mais um boletim com mudança no atual cenário do Covid-19 Coronavírus na cidade, com aumento de notificação no Município.

* Notificados: 11

* Suspeitos: 02

* Confirmados: 00

* Descartados: 09.

Fonte: Decom