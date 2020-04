Policiais penais descobrem buracos em paredes de celas e frustram fuga em massa

Prótese desviou o caminho da bala que acertaria o coração; mulher apenas sentiu um calor estranho e uma leve dor no seio direito

A vida é um sopro, e a gente sabe como ela pode ir rápido. Certas vezes, algo pode salvar nossa existência e sequer tomamos conhecimento. Você imaginou tomar um tiro e não sentir a dor? Isso aconteceu com uma mulher no Canadá: ela sentiu um calor estranho uma leve dor no peito direito. Quando olhou para sua camiseta, estava cheia de sangue. Foi ao pronto socorro e descobriu que sua prótese de silicone desviou um tiro que acertaria o seu coração.

Segundo o artigo científico publicado no Plastic Surgery Case Studies, esse se trata de um dos primeiros casos na história e registrados pela ciência de uma prótese de silicone desviando o caminho de uma bala. Segundo as tomografias, a bala na verdade perfurou o seio esquerdo e se alojou no peito direito da paciente.

A bala “virou” o implante direito de cabeça para baixo e, segundo os especialistas, esse caso se torna o primeiro da história em que uma prótese de silicone foi responsável pelo desvio de uma bala. Estudos anteriores mostravam que ela reduzia a velocidade, mas não mudava o caminho do projétil.

“A prótese de silicone provavelmente foi responsável por desviar a trajetória da bala e salvar a vida da mulher. Com base na trajetória de entrada da bala, a única fonte de deflexão do projétil foi o implante da mama esquerda. Esse implante cobre o coração e a cavidade intratorácica e, portanto, provavelmente salvou a vida da paciente.”, escreveram os pesquisadores no artigo.

“A história infeliz tem um final feliz, pois a paciente sofreu apenas ferimentos leves e se recuperou completamente”, afirmou Giancarlo McEvenue, médico que cuidou da paciente.

Fonte: R7.com