Parecis – Homem é assassinado a pauladas

O adolescente se alterou, jogou uma faca em direção a sua mãe e ameaçou o irmão mais velho com um facão.

Um adolescente de 14 anos feriu a mãe dele com uma faca e ameaçou o irmão, porque queria dinheiro de parte de auxílio do governo federal que será recebido pela família. A briga aconteceu na última terça-feira (21) em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão mais velho do adolescente chamou a polícia durante a confusão. Ele relatou que a mãe, de 44 anos, irá receber um dinheiro do auxílio emergencial do governo federal, por causa da crise financeira decorrente da pandemia no novo coronavírus, e o irmão mais novo, de 14 anos, queria uma parte desse dinheiro.

Segundo o relato, a mãe respondeu ao menor que teria que pagar algumas contas com o benefício, e, por isso, não teria como dar uma parte à ele. Por causa disso, o adolescente se alterou e jogou uma faca em direção a sua mãe. A faca bateu na parede e atingiu a perna dela.

O irmão mais velho interviu para impedir outra agressão à mulher, mas o adolescente pegou um facão e começou a ameaçar o rapaz.

Bombeiros militares encaminharam a vítima para uma unidade de saúde. O menor foi apreendido e levado para a delegacia do município.

