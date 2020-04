VÍDEO: Ponte de madeira quebra e carreta cai em rio de MT

Uma carreta carregada com soja ficou pendurada em uma ponte de madeira, conhecida como “Ponte do Paiol” sobre o Rio Teles Pires, entre Paranatinga (373 km ao Sul) e Santa Rita do Trivelato (445 km ao Norte). O acidente ocorreu na manhã de terça-feira (21) e o veículo ainda não foi retirado do local. A ponte tem mais de 200 metros e é importante rota de escoamento da produção agrícola da região.

Apesar do susto e da carroceria da carreta ter ficado destruída, não houve feridos. Um cinegrafista amador gravou a carreta parcialmente dentro do rio e diz que “era visto que iria acontecer isso aí”.