Vídeo mostra momento em que carro esportivo ‘esmaga’ Pálio e mulher é arremessada na pista

RepórterMT/Reprodução

O vídeo de um grave acidente registrado no bairro Boa Esperança, em Cuiabá, no último sábado (18), mostra o momento em que uma mulher é arremessada do veículo. As imagens impressionam.

Na gravação é possível ver o momento em que a motorista saí com o Fiat Pálio e inicia uma conversão irregular para mudar de sentido na Avenida Edgar Vieira, ao lado da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e ter acesso à Avenida Fernando Corrêa da Costa, momento em que é atingida por um Audi RS3.

Com a força da batida, o Pálio foi arrastado e, em seguida, a mulher aparece sendo arremessada para fora do veículo – provavelmente não usava cinto de segurança.

A condutora foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Ela teve ferimentos graves.

O motorista do Audi não se feriu.

A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) registrou o caso.

Fonte: Reporter MT