O Deputado Estadual Jean Oliveira destaca o Dia Mundial da Terra

Para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ( Pnuma) , a pandemia do novo coronavírus é um lembrete da vulnerabilidade humana frente a ameaças globais

O deputado Jean Oliveira (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Assembleia Legislativa, destacou o Dia Mundial da Terra, que é comemorado hoje, 22 de abril, e observou que em todos os países se realizam atos pedindo proteção a nossa maior morada, o planeta terra. Por causa da pandemia, a maioria dos eventos e celebrações ocorre de forma virtual.

A data foi criada em 1970, pelo senador norte-americano Gaylord Nelson que resolveu realizar um protesto contra a poluição da Terra, depois de verificar as consequências do desastre petrolífero de Santa Barbara, na Califórnia, ocorrido em 1969. Inspirado pelos protestos dos jovens norte-americanos que contestavam a guerra do Vietam, Gaylord Nelson, desenvolveu esforços para conseguir colocar o tema da preservação da Terra na agenda política norte-americana.

O Dia Internacional da Terra foi instituído pela Assembleia Geral da ONU em 2009. Contudo, a resolução de sua criação salienta que o Dia da Terra já era celebrado anualmente em muitos países.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – Pnuma, ressalta que as comemorações do Dia Internacional da Mãe Terra, este ano, devem destacar a urgência de redução das emissões de CO2 na atmosfera. O tema de 2020 é a mudança climática.

Num estudo, divulgado no ano passado, a agência da ONU lembrou da necessidade de uma queda de 7,6% anual para se alcançar a marca de 1.5 grau Celsius prevista no Acordo de Paris sobre mudança climática. A data pede que o mundo se mobilize durante 24 horas em ações pela defesa do planeta e das pessoas.

O Dia Mundial da Terra faz 50 anos e o Acordo de Paris cinco, desde sua assinatura. Para o Pnuma, a pandemia do novo coronavírus é um lembrete da vulnerabilidade humana frente a ameaças globais

“Com aproximadamente 5 bilhões de anos e 6 bilhões de habitantes, o planeta Terra é nossa casa. Por esse motivo, devemos cuidar e preservar os seus recursos naturais. A data representa a luta em defesa do meio ambiente, de modo a promover a reflexão sobre a importância do planeta, a partir do desenvolvimento de uma consciência ambiental”, disse o deputado.

Sabemos, observou o deputado, que os recursos naturais oferecidos pelo planeta Terra são finitos, por isso, eles devem ser explorados de forma sustentável e o Dia da Terra é uma oportunidade de discutir temas ambientais e sensibilizar a população sobre a importância de conservação do planeta.

Assessoria de Imprensa – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 22 de abril de 2020 – Dia Mundial da Terra