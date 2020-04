Vereadores Solicitam suspensão do reajuste na conta de água em Alta Floresta Ro

Na sessão de hoje (20), através de iniciativa conjunta dos vereadores Reinaldo Parreira, Álvaro Bueno, Dario Moreira e Robson Ugolini, com apoio dos demais vereadores foi apresentada através de ofício uma solicitação para que o Poder Executivo suspenda a cobrança de reajuste de 6,84% proposta no valor na conta d’água, solicitação.

Segundo os vereadores a medida faz-se necessária tendo em vista o momento que o mundo esta atravessando devido aos transtornos causados pela pandemia da Covid-19 que, dentre outras coisas afetou as finanças de todos.

Os vereadores entendem ser de extrema importância que o poder público através de suas ações possa, na medida do possível, colaborar com a população.

Fonte: Da Assessoria para o Florestanoticias.com