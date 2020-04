Urgente – Adolescente de 16 anos é estuprada, agredida e ameaçada de morte por dois homens

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste sábado (18) em Nova Brasilândia D’Oeste (RO) no setor 14, em frente ao pátio da prefeitura.

De acordo com as primeiras informações, dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura chegaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo, sendo que dois disparos atingiram o ombro e o outro no braço da vítima.

Uma guarnição da polícia militar foi acionada juntamente com a equipe médica do hospital municipal que compareceram no local para realização dos trabalhos de praxe.

A vítima foi encaminhada para o HM e recebe os cuidados médicos.

