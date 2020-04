Semana começa com tempo instável e céu encoberto em Rondônia

Uma frente fria deve chegar a Rondônia na terça-feira (7), segundo previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Apesar da friagem ser de fraca intensidade, vai ajudar a amenizar o calor em todo o estado.

O céu deve variar de nublado a encoberto durante boa parte do dia em todas as regiões do estado. No Vale do Guaporé, Zona da Mata e centro-sul de Rondônia há possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. Nas demais regiões, pancadas de chuva com trovoadas devem ocorrer entre tarde e noite.

Chupinguaia (RO), Parecis (RO) e Vilhena (RO) devem apresentar as menores temperaturas, partindo de 22°C e chegando a no máximo 27°C.

Em Porto Velho as temperaturas devem varias entre 24°C e 29°C, com umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima 100%, além de ventos francos. O mesmo cenário é previsto para boa parte do estado.