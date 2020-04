Senar lança curso que ensina a fazer máscaras de proteção

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) lança hoje (18) o curso a distância ‘Confecção de Máscaras de Proteção’ para que as pessoas que vivem no meio rural fiquem mais protegidas contra o coronavírus.

O curso é gratuito e faz parte do Programa Qualidade de Vida do Portal EaD Senar. Com duração de sete dias e carga horária de 2h/aulas, o conteúdo seguirá as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para confecção de máscaras com e sem costura e contará com a ajuda de monitores via chat para tirar dúvidas referentes ao ambiente de estudos. As matrículas podem ser feitas a partir de hoje no endereço: http://ead.senar.org.br .

“Essa capacitação é mais uma grande iniciativa que proporciona a continuidade das ações do Senar no meio rural”, afirma a diretora de Educação Profissional e Promoção Social da entidade, Janete Lacerda.

Além de ensinar a produzir as máscaras de proteção, o curso do Senar também dará orientações sobre os cuidados necessários para evitar a contaminação com o coronavírus, levando em consideração às atividades rurais que exigem deslocamento e contato com pessoas e equipamentos.

As principais orientações são distância mínima de um metro, lavar as mãos com água e sabão e cobrir o rosto com o cotovelo ao espirrar ou tossir. O treinamento também vai ensinar meios de manter a durabilidade da máscara de proteção seguindo as recomendações da OMS.

Para mais informações sobre o curso, o Portal EaD Senar disponibiliza atendimento pelo 0800-642-7070.

Conheça outras ações do Senar para orientar os produtores rurais na prevenção ao coronavírus, como a cartilha elaborada em parceria com o Ministério da Saúde e o podcast com o médico cardiologista Marcelo Ferraz Sampaio, membro do Instituto Lado a Lado pela Vida.

