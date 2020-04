Idoso é preso suspeito de matar filha que teria desviado R$ 2 milhões de empresa

Um fato que vem chamando atenção da PRF em Rondônia, ameaçando a saúde e o meio ambiente, é a comercialização de agrotóxicos estrangeiros, que são proibidos no Brasil. Alguns produtos não têm registro ou comprovação de origem, e possuem dosagem de veneno acima dos padrões estabelecidos pela lei.



Na quarta-feira, 15, por volta do meio dia, uma equipe de policiais, empregados na Operação Fronteira Fechada 2020, deu ordem de parada a um veículo com a finalidade de inspecionar a carga transportada. Em procedimento operacional, foram encontrados 8 galões, de 20 litros cada, com rótulo de agrotóxicos, contendo o símbolo representativo para substância perigosa para o meio ambiente e inscrições em alto relevo “não reutilizar esta embalagem”.



O condutor, questionado sobre o conteúdo dos galões, alegou tratar-se de água, que seria utilizada em bombas para aplicação de veneno em plantações e que já reutilizava essas mesmas embalagens há pelo menos 2 anos. Porém, tentou rasgar os rótulos de alguns dos galões, chamando atenção dos policiais para a clandestinidade do produto. Diante dos fatos, foram realizados os procedimentos cabíveis pelo crime da lei 7.802/89 – Produzir, comercializar, transportar, dar destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em desacordo com a legislação pertinente.



No período da tarde da quarta-feira, 15, uma equipe PRF, em patrulhamento ostensivo, às margens do rio Mamoré, prestou auxílio a uma guarnição da Força Nacional e do Exército Brasileiro, que havia apreendido cerca de 600 kg de alimentos (carnes e frango) fruto de descaminho – o crime é relacionado ao (não) pagamento do imposto devido. A carga foi recolhida e levada até a Receita Federal para os procedimentos cabíveis.



No início da noite, no município de Nova Mamoré, policiais observaram que o motorista de um veículo de passeio trazia, junto ao corpo, uma arma de fogo. Foi identificado um revólver, calibre 38 e 8 munições (2 presas ao coldre e 6 no tambor do armamento). Por não possuir autorização legal para porte, o motorista foi encaminhado preso por infração ao artigo 14 da lei 10.826/03.



Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira,16, no km 140 da BR 425, um motociclista foi parado pela PRF, transitando em rodovia federal sem placa. O condutor não portava nenhum tipo de documentação referente ao veículo ou comprovação de propriedade, gerando assim, desconfiança nos policiais. Em vistoria minuciosa, foi constatada a supressão dos elementos de identificação veicular, impossibilitando o reconhecimento de origem da motocicleta original. O condutor foi encaminhado à Polícia Civil pelo crime do art. 311 do CP – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Foto: PRF

Foto: PRF

Fonte: PRF