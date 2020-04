VÍDEOS: Militares realizaram ação de desinfecção do Aeroporto de Porto Velho

O Comando Conjunto Amazônia, constituído pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, visa efetivar a participação das Forças Armadas nas ações de apoio aos órgãos de saúde pública e das demais entidades governamentais, que atuam nos estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, no contexto do esforço nacional para mitigação da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Neste contexto, no período da manhã dia 18 de abril (sábado), a 17ª Brigada de Infantaria de Selva coordenará a desinfecção da área do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Oliveira, em Porto Velho, RO.

Esta ação de enfrentamento do COVID-19 em locais de grande circulação de pessoas ocorre juntamente com: ALA6 ( Força Aérea Brasileira – Porto Velho – RO); Capitania Fluvial de Porto Velho (Marinha do Brasil – Porto Velho – RO); 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas (Marinha do Brasil – Manaus – AM); INFRAERO; SESDEC (Governo de Rondônia); Polícia Militar de Rondônia (PMRO); e Corpo de Bombeiros Militares de Rondônia (CBMRO).

A atividade de desinfecção será realizada fora do horário de funcionamento do aeroporto, sem concentração de pessoas no local, com o intuito de facilitar a condução da aplicação dos produtos químicos de forma segura.

A Força Conjunta conta com especialistas em Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) e habilitados para atuar em atividades como a descontaminação de pessoal, ambientes e materiais.

A 17ª Brigada de Infantaria de Selva e todos seus integrantes solidarizam-se com a população e reafirma seu compromisso de somar esforços no enfrentamento à essa pandemia.

Fotos e vídeos: Assessoria de Comunicação Social da Ala 6 – Força Aérea Brasileira

Fonte: Assessoria de Imprensa