Heideman – Pesquisa e publicidade destaca os melhores do ano em Alta Floresta

Para fortalecer a rede de enfrentamento ao coronavírus no Estado, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), convoca mais de 120 profissionais de saúde entre médicos, enfermeiros, auxiliares de serviços gerais, biomédicos, técnicos, nutricionistas, farmacêuticos e demais profissionais para atuarem na saúde pública.

O quarto edital de chamamento Nº64/2020/SEGEP-GCP saiu na sexta-feira (17) e o prazo para preenchimento das vagas é de até 24 horas.

Segundo o secretário da Sesau, Fernando Máximo, os profissionais serão lotados em todas as unidades de saúde do Estado. “Nós já temos 267 profissionais de saúde atuando e agora convocamos mais de 120 para reforçar a nossa linha de frente na guerra contra o coronavírus. Não vamos desistir dessa luta” destacou o secretário durante coletiva de imprensa.

PRAZO DE APRESENTAÇÃO

Segundo a coordenadora de Recursos Humanos da Sesau, Neucila Baratto, os candidatos precisam ficar atentos à convocação e enviar a documentação no prazo máximo de 24 horas.

“No edital consta toda a documentação necessária que deve ser enviada para o email: processoseletivosesau@gmail.com. É importante não esquecer de atualizar o registro profissional nos respectivos conselhos, o que pode ser feito de forma on-line”, ressaltou a coordenadora.

DESISTÊNCIAS

Por ser uma doença nova e o cenário ser de incertezas no mundo todo, a coordenadora lamenta que muitos candidatos aprovados acabam desistindo da vaga, sem avisar a secretaria, o que prejudica o andamento do trabalho.

“Nós estamos lidando com algo novo, e precisamos de toda a ajuda necessária, principalmente daqueles que escolheram a área da saúde como profissão. Rondônia vem se destacando no país quanto às ações de combate ao coronavírus, seja com equipamentos, novos leitos, equipamentos para os profissionais e capacitações. Juntos podemos vencer a pandemia”, finalizou a coordenadora.