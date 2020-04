Boletim desta sexta-feira sobre coronavírus em Rolim de Moura

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Até a tarde de sexta-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 110

Pacientes curados – 28

Óbitos – 03

Pacientes internados com Covid-19 – 04

Descartados – 978

Aguardando resultados do Lacen – 32

CONFIRMADOS POR MUNICÍPIOS

Os 110 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades: 71 em Porto Velho; 20 em Ariquemes; seis em Ji-Paraná, seis em Ouro Preto do Oeste; três em Rolim de Moura; um em Buritis; um em Jaru; um em Monte Negro e um em Vilhena.

Nesta sexta-feira foram confirmados 13 novos casos em Porto Velho, sendo oito mulheres (17, 33, 43, 44, duas de 51 anos, 60 e 70 anos de idade) e cinco homens (35, 38, 40, 48, 59 anos de idade). Também foram confirmados quatro novos em Ariquemes, sendo dois homens ( 19 e 41 anos) e duas mulheres (34 e 43 anos de idade). O município de Monte Negro registrou o primeiro caso positivo, uma mulher de 23 anos.

INTERNADOS POR MUNICÍPIOS

Dos quatro pacientes internados, dois são em Cacoal, no Hospital Regional de Cacoal (Heuro); um em Porto Velho, no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) e um Ariquemes (paciente de Buritis).

O paciente que estava internado em hospital particular, em Porto Velho, teve alta e passa bem.

A edição 32 do Boletim Diário traz a informação do primeiro caso confirmado no município de Alto Paraíso, no entanto, a paciente de 36 anos, tem residência em Alto Paraíso, mas trabalha e foi notificada no município de Buritis.

A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Ministério da Saúde, por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.