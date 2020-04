Bandidos tentam roubar lojas Gazin da Cidade Alta em Rolim de Moura

Em Nova Brasilândia (RO), na noite de quarta-feira (15), meliantes invadiram a Escola Rocha Pombo localizada na rua. Riachuelo, no setor 15.

De acordo com informações de moradores próximos, os bandidos não estouraram as portas, tudo foi aberto por algum tipo de chave mestra, antes de entrar eles cortaram os fios de alarmes e viraram as câmeras de monitoramento para a parede.

No furto foi levado da Instituição toda a fiação de cobre nova, dois botijões de gás de 13 kg, alimentos da merenda escolar, rocadeiras, balanças digitais, liquidificador, multiprocessador.

As paredes da Escola ficaram sujas de barro, com as marcas das mãos dos ladrões, pois alguns fios ficavam no subsolo, e ao cortar e puxar os infratores sujaram tudo pela frente.

Além de furtarem os delinquentes estragaram muitas mercadorias por deixar os freezers desligados ao cortar os fios elétricos. De acordo os moradores a Escola é alvo de vândalos frequentemente por ficar afastada do centro da cidade.

Há dois meses a mesma Escola teve seis botijas furtadas, com a pandemia do novo coronavírus as aulas estão suspensas, e agora com o furto tudo fica mais difícil, para o retorno das aulas.

A Escola e reconhecida com o melhor índice de desenvolvimento da Educação Básica ( IDEB) no Estado de Rondônia. Para subtrair os objetos os ladrões utilizaram um tipo de caminhonete devido as marcas de pneus e o espaço entre as rodas deixadas no solo, isso ficou evidente.

Os moradores pedem um vigilante noturno, com uma segurança especializada a Escola não teria esse problema.

Nenhuma porta ou cadeado foi arrombado tudo foi aberto e fechado após sair do interior da Escola, até o momento ninguém foi preso, a Polícia Militar e Civil investigam o caso.

Foto: Fábio Rodrigues / Brasilândia Notícias Foto: Fábio Rodrigues / Brasilândia Notícias Foto: Fábio Rodrigues / Brasilândia Notícias

Fonte: Brasilândia Notícias