Motorista perde controle da direção, pula de caminhão em movimento e morre na BR-364

Um passageiro que também estava no veículo ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC)

Um motorista de caminhão morreu na tarde desta quarta-feira (15), após sofrer um grave acidente na BR–364, na Serra de São Vicente, próximo a Cuiabá-MT. Ele perdeu o controle da direção e pulou do veículo em movimento, que acabou saindo da pista. Uma pessoa que também estava no caminhão ficou ferida.

A Rota do Oeste, concessionária responsável pela administração da rodovia, informou que o caso foi registrado por volta de 16h, no quilômetro 347. O veículo da vítima estava carregado com garrafões de água mineral quando ocorreu o acidente. Chovia no momento do acidente e a suspeita é que a pista escorregadia teria contribuído para o acidente.

Testemunhas relataram que o condutor do veículo teria pulado do caminhão, mas acabou batendo com a cabeça contra o chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma ambulância foi acionada e socorreu o passageiro, que precisou ser encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

O tráfego na região foi alterado, devido a interdição de uma das faixas de rolamento para o trabalho da perícia, que fez as primeiras apurações e coleta de provas.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: Circuito MT