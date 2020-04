Luís Roberto Barroso é eleito presidente do TSE

O Senador Marcos Rogerio destacou as articulações do partido Democratas para as eleições municipais de Alta Floresta. Em conversa com o presidente municipal do partido, Wenderson Silva o Senador parabenizou a atuação do diretório nas alianças com lideranças do município e a formação de uma forte nominata de pré-candidatos.

Segundo Wendeson, o apoio e orientação do senador são fundamentais na organização do DEM no município. “O Senador Marcos Rogerio é uma referencia no partido para nós e em nome dele agradeço o empenho de todos na estruturação do Democratas em Alta Floresta”.

O diretório municipal do partido fez um grande empenho na construção de um grupo consolidado e preparado para as eleições desse ano. “Buscamos ouvir diferentes opiniões, buscamos aliados de vários setores da sociedade e temos importantes nomes filiados” Afirmou Wenderson.

O Democratas em Alta Floresta tem nominata completa para as eleições 2020, com pré-candidato a prefeito e quinze pré-candidatos a vereadores e vereadoras.

Fonte: Assessoria para o Florestanoticias.com